PPPK Paruh Waktu Naik Status Sebentar Lagi, tetapi Belum Ada Regulasi

jpnn.com - MATARAM - Seluruh PPPK paruh waktu lintas profesi, tidak hanya guru, akan diangkat menjadi ASN PPPK penuh waktu mulai Januari 2027.

Namun, masih ada beberapa hal penting yang belum jelas, antara lain soal status PPPK penuh waktu nantinya, apakah sebagai ASN daerah atau pusat.

Begitu pun soal penganggaran gaji PPPK penuh waktu, apakah pemda masih harus mengalokasikan di APBD 2027 atau sepenuhnya ditanggung APBN.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Taufik Priyono mengatakan jika nantinya seluruh PPPK paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu dan digaji oleh pusat, maka akan mengurangi porsi belanja pegawai di APBD.

"Mengingat saat ini jumlah PPPK Paruh Waktudi Kota Mataram tercatat sebanyak 3.007 orang," katanya di Mataram, Senin (9/11).

Namun demikian, Pemkot Mataram masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait teknis pelaksanaan alih status PPPK tersebut agar tidak menyalahi aturan.

BKPSDM Kota Mataram memastikan akan terus mengikuti prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sembari menunggu regulasi resmi.

"Rencana pengangkatan PPPK Paruh Waktu jadi ASN itu tentu menjadi angin segar dari kami di daerah. Semoga bisa segera terealisasi," katanya.