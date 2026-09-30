PPPK Paruh Waktu Naik Status, tetapi Masih Banyak Teka-teki

jpnn.com - GORONTALO – Para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan naik status menjadi PPPK penuh waktu tanpa perlu mengikuti tes pada 2027.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki mengatakan perubahan status PPPK paruh waktu tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang saat ini masih dalam tahap persiapan pelaksanaan.

"PPPK paruh waktu khusus untuk tenaga pendidik itu akan menjadi penuh waktu. Itu sudah kebijakan, sekarang sementara dipersiapkan dan ini langsung ke kementerian," katanya di Gorontalo, Senin (28/9).

Ia menjelaskan mekanisme tersebut berlaku bagi PPPK paruh waktu tenaga pendidik.

Adapun, untuk PPPK di luar sektor pendidikan, pihaknya belum menerima kepastian mengenai perubahan status menjadi penuh waktu.

"PPPK paruh waktu yang menjadi full itu tanpa tes. Yang tenaga pendidik," ujarnya.

Budiyanto mengatakan pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk mekanisme penggajian, pembinaan, pengembangan kompetensi dan mutasi.

Dia mengatakan terdapat informasi bahwa penggajian guru, baik tingkat SD, SMP maupun SMA, berpotensi dialihkan kepada pemerintah pusat, termasuk guru PPPK penuh waktu dan paruh waktu.