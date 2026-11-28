jpnn.com, JAKARTA - Keputusan yang ditunggu ribuan guru akhirnya menemukan titik terang.

Dalam seminar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang digelar 24 November 2026, dua tokoh kunci, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) Prof. Nunuk Suryani memaparkan arah kebijakan baru bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru.

Seminar tersebut tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga penanda perubahan status yang selama bertahun-tahun diperjuangkan.

Pada Januari 2027, PPPK paruh waktu guru dipastikan beralih menjadi PPPK penuh waktu di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Poin utamanya adalah PPPK paruh waktu guru mulai Januari 2027 menjadi PPPK penuh waktu,” ujar Ketua Umum Forum PPPK Provinsi Jawa Tengah Nadzif Eko Nugroho kepada JPNN, Sabtu (28/11/2026).

Selama ini, status paruh waktu membuat banyak guru berada dalam ketidakpastian, baik dari sisi penghasilan, beban kerja, maupun keberlanjutan karier.

Dengan perubahan menjadi penuh waktu, kata Nadzif, guru akan memperoleh pengakuan yang lebih utuh sebagai aparatur negara di sektor pendidikan.

Namun, perubahan status saja tidak cukup. Persoalan usia menjadi pembahasan yang paling sensitif.