PPPK Paruh Waktu Tendik Bersatu Minta Disejajarkan dengan Guru

jpnn.com, JAKARTA - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu tendik mulai bersatu untuk minta disejajarkan dengan guru.

Mereka menilai pemerintah perlu bersifat adil terhadap tendik yang notabene berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Wakil Sekjen Forum Tenaga kependidikan Indonesia (FTI) Zaenudin mengatakan tenaga kependidikan (tendik) dari berbagai jabatan saat ini sangat perlu menyatukan langkahnya supaya mulai tahun 2027 bisa disejajarkan dengan guru.

"Semoga dengan keluarnya Permendikdasmen 26 Tahun 2026, teman-teman tendik yang sama-sama bernaung di bawah Kemendikdasmen seperti halnya guru bisa diberikan peluang sama," kata Bang Zen, sapaan akrab wasekjen FTI kepada JPNN, Minggu (18/10/2026).

Dia berharap PPPK paruh waktu tendik bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan gajinya dialihkan ke APBN.

Begitu juga dengan PPPK penuh waktu tendik yang pendidikannya (downgrade) diturunkan agar kesejahteraannya meningkat juga.

Dengan PPPK paruh waktu guru dijadikan penuh waktu dan dialihkan ke APBN, lanjut Bang Zen, kondisi anggaran daerah menjadi ada sekaligus juga memberikan kesempatan kepada honorer tendik atas kekosongan tenaga kependidikan yang sebelumnya sudah pensiun.

"Ini dianggap perlu juga supaya layanan dasar khususnya di bidang pendidikan tetap berjalan lancar," ucap Bang Zen.