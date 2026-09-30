PPPK & PPPK Paruh Waktu Bakal Kepung Jakarta 7 Oktober, Tagih Janji Dasco

jpnn.com - JAKARTA - PPPK dan PPPK paruh waktu akan mengepung Jakarta pada 7 Oktober 2026. Mereka hendak menagih janji Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat pertemuan dengan 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) pada 7 September 2026.

Ketua Umum Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI) Herru Gama Yudha mengatakan perjuangan PPPK paruh waktu memasuki fase yang makin kritis. Hasil pertemuan PPWI pada 23 September 2026 menghasilkan pernyataan sikap resmi yang menegaskan satu garis perjuangan, yaitu kebijakan peralihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu harus berlaku bagi seluruh jabatan, bukan hanya kelompok tertentu.

"Kami menolak apabila kebijakan peralihan hanya memberikan ruang kepada sebagian jabatan, sedangkan jabatan lainnya, seperti tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya harus menunggu tanpa kepastian," kata Herru kepada JPNN, Rabu (30/9).

Dia menilai bahwa secara kebijakan, pemerintah telah menetapkan PPPK paruh waktu melalui KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, KemenPANRB menjelaskan bahwa skema itu merupakan bagian dari penataan honorer atau tenaga non-ASN dan mencakup jabatan seperti guru, tenaga kesehatan serta tenaga teknis.

Oleh karena itu, PPWI menilai pembahasan mengenai keberlanjutan dan peralihan status PPPK paruh waktu harus dilihat secara menyeluruh. "Kebijakan peralihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu harus diberikan secara adil kepada seluruh jabatan dalam satu kerangka kebijakan," katanya.

Forum PPWI juga menuntut dukungan anggaran melalui APBN tidak hanya diarahkan pada satu kelompok jabatan, tetapi memperhitungkan keseluruhan PPPK paruh waktu secara adil dan proporsional.

Tuntutan tersebut muncul di tengah perkembangan rencana kebijakan pemerintah di awal 2027. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada September 2026 telah menyampaikan adanya ruang peralihan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 2027.

Pemerintah juga menyebut adanya tambahan anggaran Rp28 triliun untuk Kemendikdasmen dengan Rp23 triliun di antaranya diarahkan untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang beralih status, sedangkan Rp5 triliun bagi pengembalian alokasi anggaran program revitalisasi satuan pendidikan.