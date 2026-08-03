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PPPK se-Indonesia Menunggu Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo 14 Agustus

PPPK se-Indonesia Menunggu Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo 14 Agustus
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Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PPPK dan PPPK paruh waktu se-Indonesia menunggu pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus mendatang. Pidato ini diharapkan menjadi kado HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesi

Dalam Instagram Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) R1 disampaikan jadwal rangkaian HUT ke-81 R1 sebagai berikut:

1. Jumat, 14 Agustus 2026

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Sesi 1: Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD

Sesi 2: Presiden akan memaparkan RUU APBN 2027 beserta

Rancangan Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR.

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2. Ziarah Nasional & Renungan Suci m Sabtu, 15 Agustus 2026 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Jakarta. 

Dari dua agenda tersebut kata Sekretaris Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) Ratna Purwakesi, momen pidato presiden yang paling ditunggu.

PPPK & PPPK Paruh Waktu se-Indonesia menunggu Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo 14 Agustus, semuanya degdegan

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