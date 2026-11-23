jpnn.com, JAKARTA - Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) senior berusia 35 tahun ke atas atau 35+ sepertinya sulit diangkat menjadi PNS.

Buktinya sudah ada, yaitu drraf PP Pengadaan Khusus PNS Jabatan Pol PP.

Drat itu beredar cepat di media sosial. Salah satu yang disorot adalah usia PPPK Satpol PP bisa diangkat PNS.

"Astaghfirullah, kami kaget baca draf PP Pengadaan Khusus PNS Jabatan Pol PP. Ternyata ada pasal yang mengatur soal batasan usia," kata Ketua Umum Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) Heti Kustrianingsih kepada JPNN, Minggu (22/11/2026).

Adapun isi draf PP Pengadaan Khusus PNS Jabatan Pol PP Pasal 5 sebagai berikut:

1. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi PNS Pol PP melalui Pengadaan Khusus meliputi:

a. Memiliki Surat Keputusan PPPK Pol PP yang masih aktif minimal 1 tahun

b. Usia paling tinggi 35 tahun