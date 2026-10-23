PPPK Tanpa Pensiun, Keluarga yang Ditinggal Sengsara, Pengabdian Puluhan Tahun Sia-Sia

jpnn.com - JAKARTA - Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tanpa pensiun. Ketika PPPK meninggal dunia, keluarganya pun hidup sengsara.

Pengabdian puluhan tahun pun sia-sia, karena tidak ada penghargaan dari pemerintah.

Ketua Umum Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) Heti Kustrianingsih mengungkapkan alasan mengapa PPPK sangat getol minta diangkat menjadi PNS. Awal-awal diangkat menjadi PPPK semuanya gembira.

Namun, setelah menjalani beberapa tahun ini, sangat terasa jadi PPPK itu tidak enak. PPPK seperti honorer yang punya nomor induk pegawai (NIP).

Status aparatur sipil negara (ASN) yang melekat, tidak mampu mengangkat harkat mereka karena tetap dianggap golongan lapis kedua, setelah PNS.

Dalam tugas sehari-hari pun, PNS dan PPPK diperlakukan berbeda oleh pimpinan. Padahal, banyak PPPK yang berkompetensi tinggi, bahkan memegang peran penting di sekolah.

"Nasib PPPK itu nelangsa. Bertahun-tahun mengabdi sejak dari honorer, tetapi ketika mereka pensiun atau meninggal dunia, tidak ada penghargaan dari pemerintah," kata Heti kepada JPNN, Jumat (23/10/2026).

Heti mengaku sedih mendengar keluhan rekan-rekannya yang pensiun tanpa ada bekal cukup. Mereka baru diangkat beberapa tahun menjadi PPPK dan akhirnya pensiun.