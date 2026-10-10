PPPK Tendik Minta Disejajarkan dengan Guru di Bawah Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - PPPK dan PPPK paruh waktu tendik minta disejajarkan dengan guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen).

Bila PPPK guru diangkat PNS dan PPPK paruh waktu dialihkan statusnya menjadi ASN penuh secara otomatis, maka tendik juga meminta hal sama.

"Sesuai koordinasi dengan beberapa forum tendik semuanya minta diperjuangkan agar setara dengan kesejahteraan guru. Tendik sama-sama bernaung di bawah satu kementerian yang sama (Kemendikdasmen), tetapi saat ini tendik terbawa di gerbong teknis lainnya," jelas Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) Tenaga Kependidikan (Tendik) Herlambang Susanto kepada JPNN, Sabtu (10/10/2026).

FHNK2I Tendik, lanjutnya, mendukung langkah pemerintah dengan menaikkan status PPPK guru menjadi PNS maupun PPPK paruh waktu guru diambil alih pusat menjadi PPPK penuh waktu dengan sumber gaji APBN.

Namun, FHNK2I Tendik berharap, sejalan dengan program tersebut, tenaga kependidikan yang berstatus PPPK paruh waktu juga menjadi penuh waktu dengan sumber gaji APBN maupun APBD melalui penambahan fiskal dari pemerintah pusat ke daerah melalui Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD), Dana Alokasi Umum (DAU) atau lainnya.

Menurut Herlambang, jika penambahan fiskal dari pusat ke daerah seperti TKD atau DAU yang dialokasikan untuk peningkatan status dan kesejahteraan ASN bisa langsung ke rekening masing-masing ASN bagus juga.

Jadi, semisal guru PPPK paruh waktu yang menjadi penuh waktu melalui peralihan sumber gaji APBN, PPPK formasi lainnya juga bisa meningkat status serta kesejahteraannya melalui APBD, sehingga tidak terjadi kesenjangan antarPPPK.

"Usulan itu sudah saya sampaikan kepada Ibu Dirjen GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani saat bertemu beliau tanggal 30 September 2026," ungkap Herlambang