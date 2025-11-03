PPPK Wajib Ikut Kegiatan Ini Sebelum Menjalankan Tugas

jpnn.com - PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, terus memperkuat komitmen dan profesionalitas serta integritas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada pelayanan publik.

“Peningkatan profesionalitas dan kualitas sumber daya manusia ASN ini salah satunya kami lakukan melalui kegiatan orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah," kata Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palangka Raya Mardian Ardi di Palangka Raya, Minggu (2/11).

Dia menjelaskan, kegiatan tersebut disiapkan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas PPPK pengangkatan Tahun 2024 Angkatan VII, VIII, IX dan X.

"Melalui orientasi ini kami ingin membentuk aparatur yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga kuat dalam nilai etika, moral, dan semangat pengabdian,” ujar Mardian.

Kegiatan orientasi yang berlangsung selama dua hari ini, lanjutnya, merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang mewajibkan setiap PPPK untuk mengikuti pengenalan nilai, tugas, dan etika instansi pemerintah sebelum menjalankan tugasnya.

Menurut Mardian, kegiatan orientasi semacam ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan nilai dasar ASN BerAKHLAK, yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai tersebut, katanya, harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“ASN harus menjadi teladan dalam bersikap dan bertindak. Nilai BerAKHLAK bukan sekadar slogan, tetapi panduan nyata untuk membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi,” tegasnya.

BKPSDM Kota Palangka Raya juga berperan aktif dalam mendukung reformasi birokrasi melalui peningkatan kompetensi, penilaian kinerja berbasis merit, serta pembinaan karier ASN.