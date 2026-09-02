PPRO Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Gempa di NTT

jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - PT PP Properti Tbk (PPRO) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi Magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Direktur Utama PPRO, Dyah Rahadyannie menyampaikan kepedulian terhadap sesama merupakan nilai yang terus dijaga dalam pelaksanaan TJSL perusahaan.

“Kami menyampaikan duka cita dan rasa prihatin yang mendalam kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana gempa di NTT. Bantuan ini merupakan wujud kepedulian bersama dari keluarga besar PPRO. Kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus memberikan dukungan dalam proses pemulihan pascabencana,” ujar Dyah.

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Bantuan tersebut diserahkan melalui Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang pada Senin (31/8), dengan berkoordinasi bersama BPBD Provinsi NTT untuk mendukung proses distribusi secara aman dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi berbagai kebutuhan dasar, antara lain bahan pangan dan sembako, air minum, kebutuhan sandang, serta kebutuhan pokok lainnya yang diharapkan dapat membantu masyarakat selama masa penanganan dan pemulihan bencana.

Sebagai bentuk solidaritas dan empati, bantuan PPRO dihimpun melalui partisipasi manajemen dan seluruh Insan PPRO, baik di kantor pusat maupun proyek, yang bersama-sama bergotong royong dalam aksi kepedulian bagi masyarakat NTT.

Semangat kebersamaan tersebut menjadi bagian dari komitmen PPRO untuk tidak hanya menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dyah mengapresiasi kepada seluruh Insan PPRO, baik di Kantor pusat maupun proyek, yang telah berpartisipasi dalam aksi kepedulian tersebut.