PPRO Raih 2 Penghargaan di Bidang Properti
jpnn.com, JAKARTA - PT PP Properti Tbk (PPRO) meraih dua penghargaan sekaligus di bidang properti pada September 2026, yaitu Top SOE Subsidiaries Awards 2026 dari The Iconomics Media dan Disway Awards – Trusted & Popular Brand 2026 dari Disway National Network.
Kedua penghargaan ini menjadi pengakuan eksternal yang mendukung penguatan reputasi PPRO di industri properti Indonesia.
Bagi PPRO, reputasi dibangun melalui komitmen yang dijalankan secara konsisten.
Pada Top SOE Subsidiaries Awards 2026, PPRO berhasil meraih penghargaan untuk Property Category.
Penghargaan tersebut digelar oleh The Iconomics Media dalam rangkaian The Eight Brand Equity Forum 2026 pada Rabu (16/09) di Gedung Serba Guna Oryza Perum BULOG, Jakarta.
Pada penghujung September PPRO kembali meraih Disway Awards – Trusted & Popular Brand 2026 untuk Kategori Properti – Perumahan & Kawasan pada Selasa (29/09) di Ballroom JW Marriott Hotel Mega Kuningan, Jakarta.
Direktur Utama PPRO Dyah Rahadyannie bersyukur dan memberi apresiasi atas kepercayaan yang terus diberikan kepada PPRO.
"Kepercayaan adalah fondasi bagi PPRO untuk membangun nilai jangka panjang. Kami bersyukur atas dua penghargaan ini dan menjadikannya dorongan untuk terus meningkatkan kualitas produk, memperkuat layanan, serta menghadirkan manfaat bagi konsumen dan masyarakat,” ujar Dyah.
Bagi PPRO, setiap apresiasi bukanlah akhir dari sebuah pencapaian, melainkan dorongan untuk melangkah lebih jauh.
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