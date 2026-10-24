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PPTSB Sedunia Ajak Generasi Muda Kenali Sejarah Mual Toga Sinaga

PPTSB Sedunia Ajak Generasi Muda Kenali Sejarah Mual Toga Sinaga
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PPTSB Sedunia memanfaatkan TikTok untuk melestarikan Mual Toga Sinaga dan mengenalkan sejarah leluhur. Foto: source for jpnn

jpnn.com, SAMOSIR - Parsadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru (PPTSB) Sedunia menggerakkan pelestarian warisan leluhur Mual Toga Sinaga di Desa Urat II, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, melalui media sosial TikTok.

Upaya ini bertujuan memperkenalkan kembali nilai sejarah dan budaya situs leluhur kepada generasi muda, khususnya keturunan Toga Sinaga yang tinggal di perantauan.

Gerakan pelestarian tersebut diintensifkan sejak 9 Oktober 2026 melalui kegiatan adat dan peletakan batu pertama pembangunan kawasan Mual Toga Sinaga.

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Dokumentasi kegiatan disebarluaskan melalui akun TikTok resmi @pptsbpusatofficial untuk menjangkau keturunan Toga Sinaga di berbagai wilayah.

Wakil Ketua Umum PPTSB Ssekaligus penasihat pembangunan, Sairon Sinaga, mengatakan inisiatif tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap terbatasnya pengetahuan generasi muda mengenai asal-usul keluarga dan tarombo atau silsilah keturunan.

Menurut dia, media sosial menjadi sarana untuk mendekatkan generasi muda dengan warisan leluhur.

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“Mual Toga Sinaga sendiri bukan sekadar mata air biasa. Dalam kosmologi dan sejarah Batak, Mual Toga Sinaga tersebut merupakan sumber air kehidupan Toga Sinaga, leluhur marga Sinaga, bermukim, membersihkan diri dan memulai peradaban pomparannya di Tanah Batak, tepatnya di kawasan Desa Urat II, Samosir,” ujar Sairon, Sabtu (24/10).

Dalam pelaksanaannya, PPTSB Sedunia mendokumentasikan berbagai kegiatan di situs tersebut, mulai dari napak tilas, ritual pembersihan mata air secara adat, hingga penuturan sejarah lisan oleh para tetua adat.

PPTSB Sedunia memanfaatkan TikTok untuk melestarikan Mual Toga Sinaga dan mengenalkan sejarah leluhur.

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