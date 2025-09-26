PQM Consultants Umumkan Pemenang Continuous Improvement Convention 2025

jpnn.com, YOGYAKARTA - PQM Consultants telah menggelar Continuous Improvement Convention 2025 pada tanggal 16-18 September 2025 di The Alana Hotel & Conference Center Yogyakarta yang dihadiri ratusan peserta dari puluhan perusahaan berbagai lini industri di Indonesia.

Selama puluhan tahun, PQM Consultants konsisten menghadirkan platform bagi para organisasi dari berbagai industri untuk unjuk project improvement dan inovasi mereka, terutama dalam bidang Productivity dan Quality Improvement.

Tahun ini, peserta menjalani serangkaian kegiatan komprehensif yang meliputi sesi opening ceremony, rehearsal, SME Forum, Consultant Corner, presentasi project improvement, games dan mengunjungi tempat wisata di Yogyakarta serta awarding ceremony.

“CI Convention 2025 tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi satu sama lain,” kata Managing Director PQM Consultants Yuwono Wijanarko.

Dia berharap acara ini menjadi pembawa semangat, ide, serta komitmen yang baru untuk terus menerapkan budaya continuous improvement di dalam kehidupan sehari hari.

CI Convention 2025 menilai tujuh kategori/pendekatan (streams) dalam inovasi proses dan peningkatan produktivitas, yaitu Design Thinking, Suggestion System, Lean, Total Productive Maintenance (TPM), PDCA, DMAIC, dan 5S/5R.

Proses penjurian dilakukan oleh belasan juri yang ahli di bidang, Eko Bhakti Budi Utomo (Wilmar International), Ng Tzi Siok (PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk), Yohanna (PT Lautan Luas, Tbk), Dodi Kosrianto (PT Riung Mitra Lestari), Agus Gunawan (PT Jamiko Karya Kreasi), Stefanus Rantetondok (O-I Indonesia), Deva Dharmapuspa (Dynapack Asia), Erwan Yulianto (APLINDO - Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia), Sadullah (FIFGROUP), Taryono (PT Panata Jaya Mandiri), Cakrawijaya (ParagonCorp), Iwan Syahrial (Konsultan Sistem Manajemen Mutu), Reni Septiana (PT Bank Central Asia Tbk), Arlien Virginia Jonathan (FIFGROUP), Taat Mulyono (PT Greenfields Indonesia), Lysistiabudi Kustriawan (PT Komatsu Undercarriage Indonesia), Suryono (PT Yamaha Musical Products Asia), Devy Yunita Rahmi (PT Hanes Supply Chain Indonesia).

Dalam sesi awarding CI Convention, Nunung Berna Hertin selaku CI Convention Director menghighlight project improvement yang dipresentasikan para peserta dapat terlihat banyak perusahaan yang berhasil melakukan cost-saving, improve proses dalam berbisnis, hingga berinovasi untuk membuat hal baru yang dapat mendorong budaya continuous improvement di perusahaan masing masing.