PR Besar Bali United Menjelang Jumpa Persib Bandung
jpnn.com - Kekalahan dari Sabah FC menjadi bahan evaluasi Bali United sebelum kembali turun dalam rangkaian Dewata Challenge Series 2026.
Serdadu Tridatu harus mengakhiri laga perdana dengan hasil 1-2 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (13/8/2026) malam.
Hasil tersebut memperlihatkan masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi Bali United.
Pelatih Johnny Jansen memilih menjadikan pertandingan tersebut sebagai bahan untuk mengukur kesiapan tim.
PR Bali United
Menurutnya, masa pramusim memang menjadi waktu bagi pemain untuk menemukan bentuk permainan terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai.
"Bagi kami, pertandingan seperti ini sangat berguna karena memberikan gambaran mengenai bagian-bagian yang masih harus diperbaiki."
"Kami ingin terus meningkatkan kualitas permainan, baik ketika menyerang maupun bertahan,” kata Johnny.
Bali United sempat menyamakan kedudukan melalui Rahmat Arjuna pada menit ke-23 setelah lebih dahulu tertinggal dari gol Jung Bin Park.
Bali United punya pekerjaan rumah setelah kalah dari Sabah FC. Persib Bandung sudah menanti, apa yang harus segera dibenahi Johnny Jansen?
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