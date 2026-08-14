menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » PR Besar Bali United Menjelang Jumpa Persib Bandung

PR Besar Bali United Menjelang Jumpa Persib Bandung

PR Besar Bali United Menjelang Jumpa Persib Bandung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Johnny Jansen memimpin latihan Bali United. Foto: Bali United.

jpnn.com - Kekalahan dari Sabah FC menjadi bahan evaluasi Bali United sebelum kembali turun dalam rangkaian Dewata Challenge Series 2026.

Serdadu Tridatu harus mengakhiri laga perdana dengan hasil 1-2 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (13/8/2026) malam.

Hasil tersebut memperlihatkan masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi Bali United.

Baca Juga:

Pelatih Johnny Jansen memilih menjadikan pertandingan tersebut sebagai bahan untuk mengukur kesiapan tim.

PR Bali United

Menurutnya, masa pramusim memang menjadi waktu bagi pemain untuk menemukan bentuk permainan terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai.

"Bagi kami, pertandingan seperti ini sangat berguna karena memberikan gambaran mengenai bagian-bagian yang masih harus diperbaiki."

Baca Juga:

"Kami ingin terus meningkatkan kualitas permainan, baik ketika menyerang maupun bertahan,” kata Johnny.

Bali United sempat menyamakan kedudukan melalui Rahmat Arjuna pada menit ke-23 setelah lebih dahulu tertinggal dari gol Jung Bin Park.

Bali United punya pekerjaan rumah setelah kalah dari Sabah FC. Persib Bandung sudah menanti, apa yang harus segera dibenahi Johnny Jansen?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI