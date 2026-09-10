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PR INDONESIA Belajar Langsung Praktik Komunikasi Internal yang Diterapkan Pertamina

PR INDONESIA Belajar Langsung Praktik Komunikasi Internal yang Diterapkan Pertamina
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PR INDONESIA menggelar program Corporate Communication Experience untuk mempelajari langsung praktik komunikasi internal dengan mengunjungi PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Rabu (9/9). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PR INDONESIA menggelar program Corporate Communication Experience dengan mengunjungi PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Rabu (9/9).

Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi para praktisi corporate communication dan public relations dari berbagai BUMN serta perusahaan swasta untuk mempelajari langsung praktik komunikasi internal yang diterapkan Pertamina.

Kunjungan tersebut secara khusus membahas bagaimana Pertamina mengelola komunikasi internal bagi lebih dari 43.000 pekerja, sekaligus membangun hubungan dan kepercayaan antara perusahaan dengan pekerja.

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PR INDONESIA Belajar Langsung Praktik Komunikasi Internal yang Diterapkan Pertamina

Founder & CEO PR INDONESIA Group Asmono Wikan menyampaikan alasan mengapa Pertamina dijadikan tujuan studi banding.

Menurut Asmono, Pertamina dinilai konsisten mengembangkan praktik komunikasi internal yang berdampak bagi perusahaan.

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Lebih lanjut dia mengatakan forum yang secara khusus membahas praktik terbaik komunikasi internal masih relatif jarang dilakukan di Indonesia.

"Dari sekian banyak perusahaan di Indonesia, Pertamina adalah satu dari sedikit yang benar-benar mampu melakukan berbagai praktik tentang internal communication yang sangat berdampak," kata Asmono.

Ini alasan PR INDONESIA untuk mempelajari langsung praktik komunikasi internal yang diterapkan Pertamina

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