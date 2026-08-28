Pra Kualifikasi FIBA Asia Cup 2026: Timnas Basket Putra Tancap Gas, Singapura Tak Berdaya

jpnn.com - Timnas basket putra Indonesia mengawali perjuangan pada ajang Pra-Kualifikasi FIBA Asia Cup 2026 dengan kemenangan melawan Singapura.

Berlaga di Arena Seremban, Malaysia, Jumat (28/8/2026), skuad asuhan David Singleton menang dengan skor 80-54.

Yudha Saputera menjadi pemain paling produktif Indonesia dengan catatan 16 poin.

Rio Disi juga tampil apik dengan mencetak 15 angka. Sementara itu, pemain naturalisasi Anthony Beane turut memberikan kontribusi melalui torehan 13 poin.

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Timnas basket putra Indonesia untuk melanjutkan perjuangan pada babak kualifikasi.

Pandu Wiguna dan kolega dijadwalkan menghadapi Hong Kong pada Minggu (30/8/2026).

Pertandingan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi para pemain untuk menambah jam terbang sebelum menghadapi agenda besar lainnya.

Setelah Pra-Kualifikasi FIBA Asia Cup 2026, Skuad Garuda akan bersiap tampil pada Asian Games 2026.