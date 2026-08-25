Pra Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029: Anthony Beane Jadi Tumpuan Timnas Basket Indonesia
jpnn.com - Timnas basket putra Indonesia akan melakoni Pra Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 di Seremban, Malaysia.
Pada ajang tersebut, Yudha Saputera dan kolega tergabung di Grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan Malaysia.
Pelatih Timnas basket putra Indonesia David Singleton memastikan anak asuhnya dalam kondisi siap menghadapi persaingan Pra Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029.
Menurut Dave, persiapan yang dilakukan selama ini membuat para pemain memiliki bekal cukup untuk meraih tiket utama ajang akbar basket antarnegara Asia tersebut.
"Pemain saat ini dalam kondisi siap untuk berjuang di Malaysia. Kami sangat optimistis bisa melewati pertandingan kualifikasi untuk melangkah ke fase berikutnya," ujar pria yang akrab disapa Dave itu.
Pada ajang kali ini, Timnas basket putra Indonesia juga diperkuat pemain naturalisasi Anthony Beane.
Kehadiran pemain Pelita Jaya tersebut diharapkan dapat menambah kekuatan sekaligus menjadi motor serangan Skuad Garuda.
Menarik ditunggu kiprah Timnas basket putra Indonesia pada Pra Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029.
Timnas basket putra Indonesia akan melakoni laga Pra Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 di Seremban, Malaysia, Jumat (28/8) mendatang
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