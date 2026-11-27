jpnn.com, JAKARTA - Puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 kembali dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Kehadiran presiden ini sangat dinantikan ribuan guru yang memenuhi Sentul Convention Center.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam laporannya menyampaikan tiga kali perayaan puncak HGN, Presiden Prabowo selalu hadir.

Kehadiran Prabowo ini disebut sebagai bentuk sayangnya presiden kepada seluruh guru d Indonesia.

"Kehadiran Bapak Presiden pada puncak HGN merupakan tanda cinta presiden kepada para guru," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti disambut riuh.

Dia menyampaikan selama kepemimpinan Presiden Prabowo ada banyak hal yang telah dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.

Merespons hal tersebut Presiden Prabowo mengaku haru setiap kali berhadapan dengan guru. Terlihat beberapa kali Presiden menyeka airmatanya.

Prabowo pun tampak beberapa menit terdiam dan saat memulai pidato suaranya bergetar. Dia terharu melihat pengorbanan Ibu Sri, guru di Nusa Tenggara Timur yang sekolahnya di puncak gunung.