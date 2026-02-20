Prabowo Ajak Pengusaha AS Berinvestasi di Indonesia  

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengundang pengusaha-pengusaha Amerika Serikat (AS) untuk berbisnis dan berinvestasi di Indonesia.

Prabowo mengungkap ada sejumlah program prioritas yang saat ini dijalankan oleh pemerintah, khususnya 18 proyek hilirisasi.

“Kami terbuka, kami membutuhkan investasi, dan kami menginginkan lebih banyak investasi, dan kami punya banyak cadangan mineral yang dibutuhkan untuk produksi teknologi-teknologi baru," kata Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha-pengusaha ternama AS dalam acara Business Summit di Gedung US Chamber of Commerce (USCC), Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2).

Baca Juga: Prabowo Klaim Pertemuan Perdana Board of Peace untuk Upayakan Perdamaian di Gaza

Presiden Prabowo menjelaskan Indonesia berhasil menjaga stabilitas di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, politik, dan hukum.

Prabowo juga menegaskan pemerintahan yang ia pimpin ini fokus memperkuat penegakan hukum untuk melawan korupsi dan kartel.

"Jadi silakan datang ke Indonesia, terima kasih," kata Prabowo.

Baca Juga: Pengamat Sebut Kunjungan Prabowo ke AS Bawa Nilai Strategis bagi Indonesia

Prabowo juga menuturkan pemerintah Indonesia selalu berusaha menjadi tuan rumah yang baik untuk para investor.

"Kami selalu berusaha melindungi investor-investor. Kami selalu berusaha menjadi tuan rumah yang baik, dan menciptakan iklim yang baik untuk para investor," ujar Presiden Prabowo.