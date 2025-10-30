menu
Prabowo Akan Bahas Secara Khusus Utang Kereta Cepat Whoosh

Prabowo Akan Bahas Secara Khusus Utang Kereta Cepat Whoosh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan polemik utang Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung bakal dibahas secara khusus.

Hal itu dia katakan seusai rapat terbatas terkait perekonomian bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih.

“Itu nanti dibahas khusus,” ucap Airlangga di Istana Negara, Rabu (29/10).

Menurut dia, isu mengenai utang Whoosh yang menggunung sebesar Rp 116 triliun bakal dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto.

“Ada pembahasan khusus,” katanya.

Sekadar informasi Kereta Cepat Whoosh ini memiliki beban utang mencapai sekitar USD 7,2 miliar atau setara Rp 116 triliun.

Besarnya angka tersebut termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun dari rencana awal yang hanya sekitar USD 6,07 miliar.

Pemerintah Indonesia menggarap Whoosh ini setelah Presiden Jokowi meminjam uang dari China Development Bank (CDB) sebesar 75 persen.

Presiden Prabowo akan membahas secara khusus polemik utang Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung.

