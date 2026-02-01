Prabowo Akan Buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Forum tersebut merupakan upaya Kemendagri dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kemendagri akan menggelar Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2) besok.

Kegiatan itu akan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, termasuk kepala daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan Rakornas Tahun 2026 bertujuan memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah bersama unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal tersebut terutama untuk mendukung implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.

“Mempercepat tercapainya keberhasilan program prioritas Presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Benni dalam keterangannya, pada Minggu (1/2).

Selain membuka acara, Prabowo dijadwalkan memberikan arahan kepada para peserta rakornas.