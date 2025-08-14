Prabowo Akan Paparkan Kinerja 300 Hari Pemerintah Saat Sidang Tahunan MPR

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan kinerja 300 hari pemerintahan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 saat Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Jumat (15/8) besok.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Kantor PCO, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/8).

"Pidato pagi hari besok, Presiden akan menyampaikan hasil kinerja pemerintah yang sudah berjalan hampir 300 hari atau hampir 10 bulan," ucap Hasan.

"Pidato kenegaraan kedua akan disampaikan oleh Presiden di depan rapat paripurna DPR RI besok sekitar pukul 14.30. Dalam kesempatan itu, Presiden akan menyampaikan pengantar rancangan APBN 2026," lanjutnya.

Hasan mengimbau masyarakat untuk menyaksikan atau mendengarkan pidato Prabowo.

Kemudian, pada 17 Agustus 2025, Istana Negara akan menggelar upacara peringatan HUT ke-80 RI.

Peringatan tersebut bakal dihadiri pejabat negara, perwakilan negara sahabat, juga masyarakat umum.

"Kegiatan ini akan dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, para anggota kabinet, para perwakilan negara sahabat, dan sekitar 16.000 warga masyarakat yang sudah mendaftar melalui website," tambah Hasan Nasbi. (mcr4/jpnn)