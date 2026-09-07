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Prabowo Akui Penanganan Karhutla Masih Ada Keterlambatan

Prabowo Akui Penanganan Karhutla Masih Ada Keterlambatan
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Presiden Prabowo Subianto saat menyusuri salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Sabtu (22/8). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengakui masih terdapat keterlambatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga membahas perkembangan penanganan sejumlah bencana alam di Indonesia, di Istana Negara, pada Senin (7/9).

Ratas tersebut membahas sejumlah kondisi kebencanaan yang tengah menjadi perhatian pemerintah, mulai dari gempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan asap.

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“Kemudian juga saya lihat reaksi terhadap kebakaran hutan kita juga cukup masif walaupun di sana sini mungkin ada keterlambatan tapi itu kita catat,” ujar Prabowo dala rapat itu.

Prabowo meminta pemerintah mengambil langkah-langkah antisipatif agar keterlambatan serupa tidak kembali terjadi.

Menurutnya, keterlambatan tersebut tidak boleh sekadar menjadi catatan, tetapi harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki penanganan bencana ke depan.

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“Untuk selanjutnya itu kita juga mengambil langkah-langkah yang antisipatif,” tegasnya.

Walau begitu, pemerintah saat ini disebut memiliki kemampuan respons bencana yang lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Prabowo Subianto mengakui masih terdapat keterlambatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan

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