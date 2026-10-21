Prabowo Ancam Buka Identitas Perusahan Asing Terlibat Karhutla

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengancam akan membuka identitas perusahaan-perusahaan asing yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Bagi negara-negara tertentu yang suka menghina bangsa Indonesia, pada saatnya kita akan buka (data) perusahaan-perusahaan (pelaku karhutla),” kata Prabowo Subianto di hadapan jajarannya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10).

Kepala Negara mengatakan bahwa saat ini Kementerian Kehutanan, Kejaksaan, TNI dan Polri, berupaya mencari semua bukti-bukti yang diperlukan.

Dia menegaskan apabila bukti sudah jelas maka pihaknya akan segera bertindak, bahkan mencabut izin perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran.

“Kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar,” katanya.

Lebih lanjut Prabowo menuturkan bahwa sejumlah warga sudah menangkap oknum-oknum yang sengaja membakar area hutan.

Menurut dia, tindakan senjaga membakar area hutan merupakan terorisme lingkungan yang membahayakan jutaan rakyat.

“Kita tidak boleh menganggap ini remeh, kita akan sekarang masif menangani itu, tetapi kita juga akan mengusut sampai tuntas,” pesan Prabowo di hadapan jajarannya.