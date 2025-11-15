Prabowo Antar Langsung Sosok Ini ke Bandara, Pengawalan F-16 Disiapkan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengantar langsung kepulangan Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Abdullah II ibn Al Hussein, di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu siang (15/11). Pesawat kenegaraan yang membawa Raja Abdullah II diberi penghormatan dengan pengawalan jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara.

Berdasarkan pantauan dari siaran langsung, kedua pemimpin tiba di landasan udara dalam satu kendaraan yang sama sekitar pukul 12.00 WIB. Presiden Prabowo mengenakan setelan safari krem dan topi biru tua, sementara Raja Abdullah II tampak dengan seragam militer lengkap dan baret merah.

Setibanya di area keberangkatan, mereka turun dan berbincang sejenak sebelum menyalami delegasi dari kedua negara. Delegasi Indonesia yang hadir antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Presiden Prabowo kemudian mendampingi Raja Abdullah II berjalan melewati pasukan jajar kehormatan menuju tangga pesawat. Di depan tangga, keduanya saling memberi hormat dan berpelukan sebelum Raja Abdullah II naik ke pesawat.

Pengawalan jet tempur F-16 juga dilakukan saat kedatangan Raja Abdullah II ke Indonesia pada Jumat (14/11), dengan tujuh pesawat F-16 dan tiga pesawat T-50 menyambutnya di wilayah udara Indonesia. Hal ini merupakan bentuk penghormatan Indonesia kepada Kerajaan Yordania.

Sebelumnya, kedua pemimpin mengadakan pertemuan bilateral di Istana Merdeka. Presiden Prabowo menegaskan hubungan erat kedua negara yang telah terjalin lebih dari tujuh dekade.

"Saya memiliki ikatan emosional dengan Yordania. Yang Mulia Raja Hussein dengan ramah menerima saya hampir 29 tahun yang lalu. Sedekat itu hubungan kami," tutur Prabowo.

Sementara Raja Abdullah II mengenang kedekatannya dengan Prabowo sejak masih sama-sama bertugas sebagai prajurit. Menurutnya, pengalaman itu membentuk karakter kepemimpinan yang penuh kepedulian dan keberanian.