Prabowo Anugerahkan Penghargaan Tertinggi Kepada Presiden Peru

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan penghargaan Bintang Republik Adipurna kepada Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte.

Pemberian penghargaan tertinggi dari Indonesia itu dilakukan saat Dina Boluarte mengunjungi Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (11/8).

Prabowo mengatakan Dina dinilai berperan besar dalam meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Peru.

"Hari ini, saya telah menganugerahkan tanda penghormatan tertinggi, Bintang Republik Indonesia Adipurna atas jasa dan peran beliau yang signifikan dalam meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama bilateral kedua negara," kata Prabowo.

Menurut dia, penghargaan itu sebagai balasan karena Prabowo juga mendapatkan penghargaan tertinggi saat mengunjungi Istana Pemerintahan Peru, pada 14 November 2024 lalu.

Prabowo saat itu menerima tanda kehormatan tertinggi "Grand Cross of the Order of The Sun of Peru".

“Presiden Peru telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi peru, yaitu Grand Cross of the Order of The Sun of Peru kepada saya, Presiden Republik Indonesia, yang juga penghormatan untuk seluruh warga Indonesia," jelasnya.

Adapun, pertemuan Prabowo dan Dina Boluarte menghasilkan sejumlah kerja sama salah satunya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (IP-CEPA).