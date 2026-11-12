Prabowo Apresiasi Kontribusi Gibran Selama Dua Tahun Menjabat Wakil Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kontribusi Gibran Rakabuming Raka selama jadi Wakil Presiden mendampingi dirinya selama dua tahun.

Prabowo mengatakan sosok Gibran telah memberikan banyak bantuan sejak masa kampanye hingga pemerintahan berjalan.

Menurut dia, berbagai capaian yang berhasil diwujudkan pemerintah selama dua tahun tidak terlepas dari peran dan kontribusi pejabat tersebut.

Sejak awal pemerintahan, Prabowo mengaku telah memberikan tugas khusus kepada pejabat itu untuk turun langsung ke berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil, guna memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan dengan baik.

“Saya minta beliau untuk turun langsung ke daerah-daerah, turun ke daerah-daerah terpencil untuk mengecek jalannya program-program pemerintah,” ucap Prabowo di Istana Negara, pada Kamis (12/11).

Prabowo menjelaskan pembagian tugas tersebut merupakan bagian dari strategi kerja yang telah dirancangnya.

Dia memilih berkonsentrasi pada perumusan kebijakan nasional di tingkat pusat, termasuk memperbaiki regulasi, meningkatkan efisiensi, menertibkan berbagai bentuk penyelewengan, serta membenahi sistem perekonomian nasional.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, pembenahan ekonomi tersebut diarahkan agar kembali sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34.