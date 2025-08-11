Prabowo Apresiasi Sikap Peru yang Dukung Kemerdekaan Palestina

jpnn.com - JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi sikap Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina.

Hal itu disampaikan Prabowo saat keterangan pers bersama Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin (11/8).

“Tentang masalah global, kami sangat menghargai sikap Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina,” ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga ingin segera ada solusi terbaik terkait penyerangan dan genosida yang dialami Palestina.

“Kami akan bekerja sama untuk bersama-sama mewujudkan tercapainya solusi dua negara,” katanya.

Pertemuan Prabowo dan Dina Boluarte menghasilkan sejumlah kerja sama salah satunya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (IP-CEPA).

Perjanjian itu disebut akan memperluas akses pasar serta meningkatkan aktivitas perdagangan kedua negara.

“Biasanya perundingan ini memakan waktu bertahun-tahun, kami, Peru dan Indonesia, dalam 14 bulan menyelesaikan ini,” ujarnya.