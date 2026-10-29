Prabowo Baca Sumpah Pemuda Bersama Anak-Anak, Ada Mbak Titiek

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membaca Sumpah Pemuda bersama sejumlah siswa sekolah dasar.

Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah akun Prabowo di Instagram pada Rabu (28/10) malam.

Dalam video berdurasi sekitar satu menit itu, Prabowo membacakan teks Sumpah Pemuda dari map merah bertuliskan "Membaca Bersama Anak-Anak Indonesia".

Sejumlah siswa mengikuti bacaan tersebut.

Kegiatan itu berlangsung di sebuah ruang perpustakaan. Prabowo mengenakan kemeja putih dan peci hitam, sedangkan para siswa memakai seragam batik bermotif merah dengan dasar putih yang bergambar buku, harimau, bunga raflesia, penyu, dan daun.

Titiek Soeharto tampak turut hadir dalam kegiatan tersebut mengenakan batik bermotif serupa dengan seragam para siswa, dipadukan dengan selendang merah.