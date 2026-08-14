Prabowo: Bahasa Asing Mutlak Harus Dikuasai

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa bahasa asing mutlak harus dikuasai. Oleh karena itu, pemerintah akan mengajarkan bahasa asing sejak usia sekolah dasar (SD).

“Bahasa asing mutlak harus kita kuasai, kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD,” kata Prabowo Subianto.

Dia menyampaikan itu saat berpidato pada dalam Sidang Tahunan /MPR/DPR/DPR RI di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Prabowo mengaku akan membuat studio pembelajaran terpusat yang bisa diakses jarak jauh oleh seluruh siswa. Di studio itu, berbagai pelajaran akan diberikan oleh para guru terbaik yang direkrut pemerintah. Termasuklah para guru bahasa asing.

Presiden dalam kesempatan itu menekankan bahwa siswa harus mulai belajar berbagai macam bahasa asing bahkan sejak duduk di bangku kelas 1 SD. Pembelajaran sejak dini itu penting lantaran penerimaan ilmu untuk anak di bawah 11 tahun tergolong lebih cepat.

“Jadi, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing, bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis,” ungkap Prabowo.

Kepala Negara mengatakan belajar bahasa asing akan sangat bermanfaat. Hal itu salah satunya mengingat lowongan pekerjaan, termasuk di luar negeri, sangat terbuka untuk yang bisa berbagai bahasa asing. Prabowo bahkan mengaku kerap ditanyakan oleh kepala negara lain terkait warga Indonesia, yang bisa kerja di luar negeri.

“Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata, ya, harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka, mereka butuh perawat, mereka butuh caregiver, harus bisa bahasa,” tuturnya. (dit/jpnn)



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