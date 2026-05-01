Prabowo Bakal Bangun Kota Baru untuk Buruh, Ada Rusun hingga Day Care

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan membuat kota baru yang berisi sejumlah fasilitas untuk pekerja atau buruh.

Hal itu dia katakan saat orasi di hadapan para buruh saat May Day atau Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), pada Jumat (1/5) malam.

Dia menuturkan bahwa di kota tersebut bakal dibangun klaster yang dekat dengan kawasan industri atau tempat pekerja.

“Saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru. Tiap kota mungkin terdiri dari 100 ribu rumah, rumah susun 100 ribu,” ucap Prabowo.

Selain itu, Prabowo memerintahkan harus ada sekolah, fasilitas olahraga, daycare, rumah sakit dan yang paling penting adalah transportasi.

“Entah kereta api ringan, bus supaya pekerja bisa masuk ke pekerjaan dengan lancar dan baik, dan saudara-saudara kita akan coba bahwa nanti buruh yang diberi kartu bisa naik transportasi dengan harga yang sangat ringan,” jelasnya.

Adapun, dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan pemerintah telah membuat kebijakan pro buruh. Salah satunya dengan dengan mengangkat Marsinah sebagai pahlawan nasional.

“Dan bulan ini juga saya akan berangkat ke Nganjuk Jawa Timur, untuk meresmikan museum perjuangan buruh yang diberi nama museum Marsinah,” ucap Prabowo.