menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Prabowo Bakal Bangun Peternakan Ayam, Anggarannya Bikin Melongo

Prabowo Bakal Bangun Peternakan Ayam, Anggarannya Bikin Melongo

Prabowo Bakal Bangun Peternakan Ayam, Anggarannya Bikin Melongo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi peternakan ayam. Foto dok PLN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku akan membangun peternakan ayam di seluruh Indonesia untuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Amran mengatakan, pembangunan peternakan itu senilai Rp 20 triliun. Adanya peternakan ayam itu sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

"Akan dibangun peternakan ayam pedaging, dan petelur (yang) terintegrasi. Itu ada anggaran khusus Rp 20 triliun, kami akan buat di seluruh Indonesia," kata Amran dikutip Sabtu (8/11).

Baca Juga:

Amran menjelaskan pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur dilakukan secara menyeluruh di wilayah Indonesia yang masih mengalami kekurangan pasokan daging ayam dan telur.

"Kami akan mensuplai (program MBG), jangan sampai telur dan ayamnya ke depan shortage atau kekurangan. Jadi kita siapkan dari sekarang," ujarnya.

Menurut Amran, investasi besar itu merupakan hasil kerja sama strategis antara Kementerian Pertanian dan Danantara yang turut mengambil peran dalam pendanaan dan pelaksanaan program tersebut.

Baca Juga:

"Pendanaan dari Danantara, akan dibangun di seluruh Indonesia yang kekurangan, shortage, untuk daging ayam dan telur," katanya.

Pemerintah memastikan seluruh proses perencanaan dan studi kelayakan (pra-feasibility study/FS) diselesaikan dalam waktu singkat agar proyek ini segera dapat dimulai pada Januari 2026.

Mentan Andi Amran Sulaiman mengaku akan membangun peternakan ayam di seluruh Indonesia untuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI