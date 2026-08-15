Prabowo Bakal Buat Ambulans Udara dan Dokter Terbang, Apa Itu?

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mewacanakan akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan pesawat kecil untuk mempercepat evakuasi rakyat yang sakit, terutama mereka yang berada di wilayah sulit dijangkau.

Hal itu dia katakan dalam agenda Nota Keuangan DPR/MPR/DPR RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/8).

“untuk itu kita juga akan membuat ambulance udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit,” ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan dirinya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh perjalanan berjam-jam ketika hendak melahirkan.

“Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7-9jam pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus,” kata dia.

“Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah yang tidak jauh dari ibu kota,” lanjutnya.

Untuk itu, pemerintah perlu mencari terobosan inovatif untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya dengan menyediakan ambulance udara.

Tak hanya ambulance udara, Prabowo juga merencanakan adanya dokter terbang.