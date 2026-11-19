jpnn.com, JAKARTA - Panitia Ad Hoc menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal hadir langsung ke kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (25/11) minggu depan untuk menyerahkan dua nama usul kandidat Wapres RI ke MPR RI.

Nantinya, Prabowo bakal menyerahkan dua nama kandidat Wapres pengganti Gibran kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

"Saya mendapatkan informasi begitu, bapak presiden akan datang sendiri tanggal 25," ujar Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc MPR RI Benny K Harman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

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Namun, Benny belum bisa membeberkan mekanisme pembahasan lanjutan setelah usul dua nama diserahkan ke MPR.

"Intinya, tanggal 25 itu Bapak Presiden bakal menyerahkan dua nama itu ke pimpinan majelis," kata Benny.

Sementara itu, Koordinator Panitia Ad Hoc MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan timnya mulai menggelar rapat untuk membahas rancangan Ketetapan (TAP) MPR pengangkatan Wapres RI hingga mekanisme pemilihan sekaligus pelantikan.

Dia menyampaikan rapat perdana tersebut baru bersifat diskusi dan sempat mencuat perdebatan antara peserta yang hadir.

"Rapat dari waktu ke waktu jadi ini maraton. Harus selesai semua," kata Bambang Pacul.