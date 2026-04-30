Prabowo Bakal Hadir Saat Peringatan May Day 2026, Ketum Logis 08: Pemerintah Bawa Kebijakan Proburuh

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2026 yang akan digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada 1 Mei 2026 mulai pukul 08.00 WIB.

Kehadiran Presiden dalam momentum tahunan buruh ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja di Indonesia.

Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menilai melalui kebijakan pemerintah selama ini menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap pekerja. Menurutnya, kehadiran Presiden Prabowo di tengah peringatan May Day menjadi simbol bahwa negara hadir dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi buruh.

“Ini menjadi momentum penting yang menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada pekerja. Presiden tidak hanya hadir secara simbolis, tetapi juga membawa solusi konkret atas persoalan ketenagakerjaan,” ujar Anshar Ilo, Kamis (30/04).

Anshar menuturkan sejumlah janji pemerintahan Prabowo juga telah mulai direalisasikan. Di antaranya pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja domestik.

Selain itu, pembentukan Satgas PHK dan wacana pembatasan outsourcing dinilai sebagai langkah konkret dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan.

"Langkah-langkah strategis Pemerintahan Prabowo - Gibran mampu memberikan kesejahteraan dan rasa aman bagi pekerja sekaligus menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis di Indonesia," tambah Anshar.

Diketahui rencananya, Presiden Prabowo disebut akan membawa sejumlah kebijakan strategis terkait ketenagakerjaan pada saat perayaan May Day 2026.