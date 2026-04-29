Prabowo Bakal Hadiri Peringatan Hari Buruh di Monas pada 1 Mei

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut bakal hadir dalam peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di Monumen Nasional (Monas) pada 1 Mei nanti.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan hal itu sebagai bentuk komitmen mendukung buruh.

“Presiden Prabowo Subianto diagendakan hadir pada puncak peringatan Hari Buruh Nasional 2026 yang akan diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta," ujar Qodari di Kantor Bakom, pada Rabu (29/4).

Menurut Qodari, posisi pemerintah bukan berhadapan dengan buruh melainkan berdiri bersama buruh.

Dia mengaku bahwa negara hadir sebagai pelindung pekerja, sekaligus penjaga keberlanjutan lapangan kerja.

Pemerintah memahami, jelang Hari Buruh, masyarakat terutama buruh dihadapkan oleh berbagai kekhawatiran.

Mulai dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), tekanan biaya hidup, dan ketidakpastian ekonomi.

“Pemerintah mencatat dan memahami keresahan ini. Negara hadir sebagai pelindung pekerja sekaligus penjaga keberlanjutan lapangan kerja,” kata dia. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

