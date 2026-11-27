jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah menyiapkan program peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan pendidikan di luar negeri.

Pada 2027, pemerintah berencana memberangkatkan sebanyak 3.350 guru ke sembilan negara untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan.

Sembilan negara tujuan tersebut, yakni Kanada, Inggris, Tiongkok, India, Maroko, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Rusia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional 2026, di Sentul, pada Kamis (26/11).

“Kita akan terus menatar guru-guru kita. Kita akan terus membantu guru-guru kita supaya memiliki kemampuan yang terbaik,” ucap Prabowo.

Dia bahkan membuka peluang penambahan jumlah guru yang diberangkatkan pada tahun depan.

“Pada tahun 2027, kita akan memberangkatkan 3.350 guru. Kalau bisa, Mendikdasmen ditambah. Kalau bisa, ya,” kata dia.

Selain mengirim guru ke luar negeri, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidik melalui pemanfaatan teknologi.