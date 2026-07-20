Prabowo Bakal Kirim Nama Jampidsus ke DPR Pekan Ini, Siapa?
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pihak Istana akan menuntaskan proses penunjukan Jampidsus baru pada pekan ini melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).
Hal demikian dikatakan Pras sapaan Prasetyo Hadi menyikapi kabar tindak lanjut Istana Kepresidenan menyikapi surat pengusulan Kuntadi sebagai Jampidsus.
"Insyaallah pekan ini akan kami selesaikan prosesnya," kata Pras ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/7).
Dia meminta publik menunggu proses penunjukan Jampidsus baru dan akan diumumkan setelah semua hal diselesaikan.
"Ya, nanti pekan ini. Ya, kalau pekan ini sudah selesai, dalam beberapa hari ini selesai, nanti pasti akan ada Keppres-nya dan kami sampaikan ke publik, masyarakat," ujar dia.
Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengusulkan nama Kuntadi yang kini menjabat Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung Kuntadi mengisi pos Jampidsus ke Presiden RI Prabowo Subianto.
Jaksa Agung juga mengusulkan nama pengganti Kuntadi untuk posisi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung, yakni Patris Yusrian Jaya.
Adapun, Yusrian mengemban jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dengan pangkat pembina utama madya.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pihak Istana akan menuntaskan proses penunjukan Jampidsus pengganti Febrie pada pekan ini.
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