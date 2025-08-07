Prabowo Bakal Kirimkan Bantuan Pangan Lewat Udara ke Gaza

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar pemerintah Indonesia terlibat dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebutkan Prabowo meminta Menteri Pertahanan untuk menyiapkan dua hercules untuk terlibat dalam operasi pemberian pangan.

Hal itu diucapkan Hasan dalam konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta Pusat, pada Kamis (7/8).

“Jadi, menurunkan bantuan pangan, bantuan untuk para warga Gaza dari udara,” ucap Hasan.

Bantuan yang dikirimkan tersebut akan diturunkan melalui udara menggunakan 2 pesawat hercules.

“Indonesia juga selain akan mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza juga akan terlibat dalam pengiriman bantuan kemanusiaan via udara,” lanjutnya.

Selain bantuan pangan, Prabowo juga bakal memberikan bantuan pengobatan untuk kurang lebih 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang.

Warga yang akan diberikan bantuan pengobatan adalah yang mengalami luka-luka hingga terkena bom akibat genosida Israel.