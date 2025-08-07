Prabowo Bakal Kirimkan Bantuan Pangan Lewat Udara ke Gaza
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar pemerintah Indonesia terlibat dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebutkan Prabowo meminta Menteri Pertahanan untuk menyiapkan dua hercules untuk terlibat dalam operasi pemberian pangan.
Hal itu diucapkan Hasan dalam konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta Pusat, pada Kamis (7/8).
“Jadi, menurunkan bantuan pangan, bantuan untuk para warga Gaza dari udara,” ucap Hasan.
Bantuan yang dikirimkan tersebut akan diturunkan melalui udara menggunakan 2 pesawat hercules.
“Indonesia juga selain akan mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza juga akan terlibat dalam pengiriman bantuan kemanusiaan via udara,” lanjutnya.
Selain bantuan pangan, Prabowo juga bakal memberikan bantuan pengobatan untuk kurang lebih 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang.
Warga yang akan diberikan bantuan pengobatan adalah yang mengalami luka-luka hingga terkena bom akibat genosida Israel.
Prabowo meminta Menteri Pertahanan untuk menyiapkan dua hercules untuk terlibat dalam operasi pemberian pangan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Presiden Prabowo Siapkan Pulau Galang Jadi Tempat Pengobatan 2.000 Warga Gaza
- Presiden Prabowo Resmi Buka KSTI 2025 di Bandung
- Raih Akreditasi Unggul, Universitas Jayabaya Minta Prabowo Evaluasi PTN Mandiri
- Waka MPR Dorong Ekspor-Investasi Diperkuat Demi Jaga Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen
- Prabowo: Ada yang Mau Miskinkan Rakyat Indonesia
- Dunia Hari ini: Israel Pertimbangkan Mengambil Alih Gaza Sepenuhnya