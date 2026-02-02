Prabowo Bakal Luncurkan Gentengisasi, Ingin Semua Atap Seng Diganti Genteng

menu
Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). (ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden)

jpnn.com - JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto mengaku bakal meluncurkan gerakan proyek gentengisasi, yakni mengganti atap seng dengan genteng sebagai upaya memperindah lingkungan permukiman.

Prabowo menyampaikan itu dalam sambutannya di hadapan para menteri, kepala lembaga, hingga pemimpin daerah dalam agenda Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).

Awalnya, Presiden Prabowo mengaku bakal meluncurkan gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) dalam waktu dekat.

Menurut Prabowo, semua instansi baik itu dari pemerintah pusat hingga daerah, harus memimpin kerja bakti untuk menjalankan program Indonesia ASRI tersebut.

“Modalnya nanti apa? Modalnya gerobak-gerobak truk-truk sampah,” kata Prabowo saat sambutan

Lalu, Prabowo menyindir soal seng atau atap rumah di berbagai kota dan desa, yang dinilai tidak seragam.

Presiden ingin seluruh seng di semua rumah diganti dengan genteng.

Dalam gambar yang ditampilkan pada kesempatan itu, terdapat simulasi genteng yang diseragamkan dengan warna hijau, biru, hingga terakota.

Presiden Prabowo bakal meluncurkan gerakan proyek gentengisasi, ingin semua atap seng diganti genteng.

