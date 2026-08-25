Prabowo Bakal Meluncurkan Program PLTS 100 GWp untuk Perkuat Hilirisasi Energi

jpnn.com, BALI - Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan dan groundbreaking Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp, di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Jembrana, Bali, pada Selasa (25/8).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan peluncuran itu merupakan bagian dari “Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air”, yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Prabowo telah menginstruksikan agar pembangunan 100 GWp PLTS dipercepat dan diselesaikan pada 2029, dengan efisiensi biaya listrik diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun.

“Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GWp PLTS sekaligus penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD),” kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa.

Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 3.294 GWp, sedangkan kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp.

Program itu akan dibangun bertahap, yakni tahap I 17 GWp, tahap II 18 GWp, dan tahap 30 GWp.

Sepanjang 2025, pemerintah membangun 15 pembangkit EBT (12 PLTS dan 3 PLTMH) senilai Rp103,3 miliar, melayani 1.831 kepala keluarga dan 131 fasilitas umum.

Pada 2026, pembangunan berlanjut di 39 lokasi PLTS Terpadu wilayah 3T untuk 4.259 rumah tangga (Rp450,2 miliar) dan 3 lokasi PLTMH untuk 464 rumah tangga (Rp50,4 miliar).