Prabowo Bakal Reshuffle Immanuel Ebenezer

Immanuel Ebenezer alias Noel. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pergantian atau reshuffle Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer masih akan menunggu keputusan dari KPK.

Hal itu dia utarakan saat ditanya mengenai reshuffle Noel usai dijaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

“Kan kami masih menunggu penjelasan resmi dari pihak KPK,” ucap Pras, pada Jumat (22/8).

Menurut Pras, Prabowo menyerahkan sepenuhnya kasus Immanuel kepada KPK.

“Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya,” kata dia.

“Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” lanjutnya.

KPK melakukan OTT terhadap seorang pejabat setingkat Wakil Menteri (Wamen).

Konfirmasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menanggapi maraknya kabar yang beredar di kalangan media.

Presiden Prabowo Subianto bakal reshuffle Wamenaker Immanuel Ebenezer yang kena OTT KPK.

