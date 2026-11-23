jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut akan menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) ke MPR RI pada Senin (23/11) hari ini.

Penyerahan dua nama cawapres itu untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari posisi tersebut.

“Benar, info terakhir 16.45 WIB presiden akan datang ke MPR,” ucap Anggota Pokja III Tim Verifikasi MPR RI Johan Rosihan saat dikonfirmasi.

Meski begitu, Johan belum membeberkan kedua nama yang kemungkinan akan diserahkan oleh Presiden Prabowo.

Adapun, sejumlah elite Partai Gerindra dan pejabat pemerintahan termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Titiek Soeharto, Maruarar Sirait, Dedi Mulyadi, dan Dahnil Anzar Simanjuntak terpantau menyambangi kediaman Prabowo di Hambalang pada Minggu (22/11) kemarin.

Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu contoh sosok yang memiliki komunikasi baik dengan berbagai partai dan dinilai wajar diusulkan sebagai cawapres.

Partai pendukung pemerintah memiliki preferensi figur yang mampu menjalin komunikasi lintas pihak.

Nama lain yang juga dibahas dalam bursa cawapres antara lain Sugiono dan Ahmad Muzani.(dit/jpnn)