Prabowo Bakal Sikat Jenderal TNI-Polri hingga Kader Gerindra yang Bekingi Tambang Ilegal

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan keras terhadap praktik tambang ilegal dan permainan politik yang merugikan negara dalam Pidato Kenegaraan memperingatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (17/8).

Presiden mengungkap temuan mengejutkan tentang aktivitas tambang ilegal yang merugikan negara.

"Saya telah diberi laporan oleh aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp300 triliun," tegas Prabowo di hadapan sidang paripurna.

Prabowo telah mengambil langkah konkret dengan mengerahkan TNI untuk menertibkan tambang-tambang tersebut.

"Setelah ini kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat," lanjutnya.

Presiden juga menyoroti keterlibatan oknum pejabat dan politikus dalam praktik ilegal tersebut.

"Dan saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat," tegas Prabowo.

Peringatan khusus juga diberikan kepada anggota partai politik, termasuk partai pengusungnya sendiri.