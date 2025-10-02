Prabowo Bakal Teken Perpres Tata Kelola MBG, Ketua DPR Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut positif langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang akan menerbitkan Perpres terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebab, kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu, Perpres membuat lembaga selain Badan Gizi Nasional (BGN) bisa mengurusi tata kelola MBG.

"Saya sudah mendapatkan laporannya bahwa akan segera dikeluarkan Perpres terkait payung hukum, sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait," ujar Puan ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

Dia menilai program MBG bisa diperbaiki ketika Perpres terkait tata kelola sudah diteken Prabowo, sehingga perlu didukung.

"Tentu saja semua harus sama-sama untuk mendorong, mendukung bagaimana perbaikan di lapangan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait," ujar cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu.

DPR, kata Puan, memang menekankan evaluasi MBG yang sebenarnya menjadi program penting meningkatkan gizi anak.

"Tentu saja karena perlu dilakukan evaluasi secara total dan perlu diperbaiki, DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa Perpres," kata dia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan Perpres terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).