Prabowo Bakal Turunkan Bunga Cicilan Motor Listrik, Upayakan Tanpa DP

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto berencana menurunkan bunga cicilan dan uang muka (Down Payment/DP) untuk mendorong masyarakat menggunakan motor listrik.

Hal itu dia utarakan saat meluncurkan Motor Listrik Nasional (Molinas) beserta Ekosistem Pendukung di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (13/8).

Langkah tersebut merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pengembangan motor listrik nasional.

"Bunga cicilan (motor listrik) kami turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP," ucap Prabowo.

Menurut dia, penggunaan motor listrik membawa manfaat positif untuk masyarakat. Selain ramah lingkungan, motor listrik juga lebih efisien dari sisi biaya energi.

"Kami tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50 persen pengeluaran kalian untuk sehari-hari (biaya bahan bakar), bahkan bisa sampai 70 persen," kata dia.

Dia menyebutkan insentif-insentif lain juga disiapkan untuk mendorong penggunaan motor listrik.

“Ada namanya carbon tax di kota-kota besar seperti di Beijing, enggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning saja untuk yang masih masih nekat gandrung dengan motor bensin," tuturnya.(Dit/JPNN)