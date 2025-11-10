Prabowo Bakal Umumkan 10 Pahlawan Nasional, Soeharto Masuk

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal mengumumkan 10 tokoh yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada Senin (10/11).

Pengumuman nama 10 tokoh tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

“Besok, insyaAllah akan diumumkan. Kurang lebih ada sepuluh nama, salah satunya Pak Harto juga masuk,” ujar Prasetyo Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pada Minggu (9/11).

Prasetyo pun mengiyakan saat ditanyakan apakah nama Soeharto masuk dalam daftar 10 Pahlawan Nasional yang akan diumumkan tersebut.

“Iya, (nama Soeharto) masuk, masuk,” kata dia.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa penetapan nama-nama tersebut merupakan hasil finalisasi setelah Prabowo menerima masukan dari berbagai tokoh termasuk Ketua MPR dan Wakil Ketua DPR.

“Beliau (Presiden) menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh bapak presiden, oleh pemerintah itu, sudah melalui berbagai masukan,” jelasnya.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional itu merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pendahulu, terutama para pemimpin yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara.