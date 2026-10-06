Prabowo Bangga dengan Perjuangan Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut kemenangan Timnas Indonesia atas Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 bersejarah karena mungkin menjadi yang pertama Indonesia keluar sebagai juara dalam pertandingan turnamen FIFA antarbangsa.

"Saya kira membanggakan, dan ini contoh ya, contoh semangat tidak mengenal menyerah. Dan kita bisa berhasil, dan ini mungkin pertama kali dalam sejarah ya, kita menang pertandingan FIFA antarbangsa," kata Prabowo seusai menyaksikan pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam.

Kepala Negara juga menyampaikan kegembiraan dan rasa syukurnya atas perjuangan para pemain Indonesia yang berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut.

"Ya, kita gembira, kita bersyukur, kita bangga perjuangan tim kita, ya. Mereka tidak menyerah sampai detik-detik terakhir," ujar Presiden.

Indonesia menjadi juara setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu.

Indonesia lebih dulu membuka keunggulan melalui Dean James pada menit ke-84. Thailand kemudian menyamakan kedudukan melalui Iklas Sanron pada menit ke-86.

Pada babak perpanjangan waktu, Thailand berbalik unggul melalui Peeradol Chamraratsame pada menit ke-111. Indonesia kembali menyamakan kedudukan melalui Elkan Baggott pada menit ke-114.

Dalam babak adu penalti, empat penendang Indonesia, yakni Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, dan Shayne Pattynama sukses menjalankan tugasnya.