Prabowo Bangga Pimpin Indonesia, Klaim Sudah Bekerja dengan Hasil Nyata

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih dan memuji kinerja para jajarannya selama dua tahun pemerintahan.

Hal itu dikatakan Prabowo saat pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/10).

“Dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, prestasi yang telah kita capai dalam 2 tahun ini perlu kita banggakan, bukan kita sombong. Kita tidak boleh sombong, tapi kita tidak boleh rendah diri,” ucap Prabowo di hadapan jajarannya.

Prabowo mengaku sangat bangga menjadi Presiden Indonesia yang telah memimpin Indonesia selama dua tahun dengan kerja yang nyata.

“Saya bangga menjadi presidenmu, saya bangga telah memimpin pemerintah ini karena dalam 2 tahun, dalam 2 tahun kita telah bekerja dengan hasil yang nyata,” kata dia.

Eks Menteri Pertahanan itu menyebutkan Indonesia kerap diserang oleh pihak atau negara lain lantaran memiliki hasil alam dan kekayaan yang melimpah.

Dia pun mengeklaim bahwa data-data menunjukkan bila Nusantara atau Indonesia memang selalu menjadi sasaran.

“Dari sejak kita lahir, kita diganggu. Kenapa? Karena Indonesia ini, karena Nusantara ini sangat-sangat kaya, kekayaan kita telah dirampok bertahun-tahun, ratusan tahun,” jelasnya. (dit/jpnn)